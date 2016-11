Enfim, aeroporto começa operar

Demorou mais saiu. Depois de anos de espera e sufoco para os empresários e agropecuaristas, finalmente foram inaugurados o raio-X e a esteira do aeroporto Piloto Oswaldo Marques Dias, de Alta Floresta, um dos mais movimentados do Estado e com a segunda maior pista da região Centro-Oeste, com 2,5 mil metros de comprimento. Só foi possível viabilizar a iluminação da pista com a colaboração dos empresários locais. Por falta de equipamentos, o aeroporto, de vez em quando, era interditado. Hoje, a empresa aérea que opera é a Azul. O setor turístico da região Norte era o mais prejudicado, pois é responsável pela movimentação anual de mais de 2 mil turistas, que chegam a Alta Floresta para visitar a Amazônia mato-grossense.