"Enterro" de Lacerda em Cáceres

Os Lacerdas, que por três décadas tiveram forte inserção em Cáceres, foram enterrados politicamente nesta eleição. O presidente da Câmara, vereador Marcinho Lacerda (foto), do PMDB, não conseguiu se reeleger. Obteve apenas 601 votos, amargando a 3ª suplência. O ex-senador e ex-vice-governador Márcio Lacerda, pai de Marcinho, foi coordenador da campanha a prefeito de Adriano Silva (PSB), derrotado nas urnas. O ex-deputado estadual Zé Lacerda, irmão de Márcio, já está fora do "combate eleitoral" e, a cada eleição, vai caindo no ostracismo. O único sobrevivente na política dos Lacerdas em Cáceres agora é Pedrinho, irmão de Márcio, que saiu vitorioso como cabo eleitoral do prefeito Francis, reeleito com 22.372 votos (62,9% dos válidos). Pedrinho preside a Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres (Azpec).