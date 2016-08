Entre fazer elogios e atacar

Roberto Dorner (PSD) está tendo que dedicar boa parte do tempo de campanha a prefeito de Sinop às explicações sobre comentários feitos por ele próprio recentemente. Numa feijoada, chamada de Feijovip, em abril deste ano, Dorner foi perguntado sobre a administração. Foi o bastante para rasgar elogios ao prefeito Juarez Costa e à vice Rosana (PR), de quem se tornou adversária neste pleito. "Queremos pessoas que fazem como Juarez fez em Sinop. Fez bom trabalho (...) um dos melhores. Fez a diferença e queremos pessoas que deem continuidade a esse trabalho e a Rosana está credenciada a isso (...)". Agora, Dorner se vê em saia justa por causa das declarações contraditórias. Aliás, o empresário-candidato parece viver na sombra do vice. Foi o único que gastou um programa eleitoral inteiro para contar a história do vice, o vereador Fernando Assunção (PSDB), e não a dele enquanto cabeça de chapa. E Dorner mais ataca Rosana, para quem tinha feito elogios, do que apresenta propostas.