Entre ira e temor de conselheiro

Em privado, Mauro Mendes (PSB), a 37 dias de concluir o mandato de prefeito de Cuiabá, se mostra revoltado e xinga até a quarta geração o conselheiro do TCE-MT Sérgio Ricardo (foto). Mas, publicamente, prefere muita cautela e silêncio. Acontece que Sérgio é o relator das contas da Prefeitura da Capital de 2016 e Mauro teme reagir e sofrer o que chama de perseguição política, principalmente a partir do próximo ano, quando não estará mais no Palácio Alencastro. Ex-vereador e ex-deputado estadual e no cargo vitalício no TCE desde maio de 2012, Sérgio tem sido duro com o Governo Mauro. Já determinou algumas investigações, tomada de conta especial e chegou a mandar regularizar, de imediato, repasses financeiros ao hospital do Câncer, sob pena de exoneração do secretário municipal de Saúde Ari Soares. Evitando o enfrentamento por causa do poder da caneta de Sérgio, Mauro preferiu partir para cima da direção do hospital, alegando que não havia necessidade de ter acionado o TCE.