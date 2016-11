EP e Pátio não renunciam antes

Os dois deputados vitoriosos para prefeito (Emanuel e Zé do Pátio) só vão renunciar à cadeira na Assembleia em 31 de dezembro, um dia antes de tomar posse como chefe do Executivo. Não querem correr risco de antecipar a saída do posto, que os garante em foro privilegiado. É questão de precaução. Ambos enfretam investigação judicial e pedidos de cassação. Emanuel (PMDB) ganhou em Cuiabá e vai suceder Mauro Mendes (PSB). Sua saída do Legislativo abre espaço para o hoje vereador pela Capital, petista Alan Kardec, derrotado à reeleição. Pátio (SD) volta a comandar Rondonópolis. E sua vaga na AL fica com o desafeto político Daltinho, de Barra do Garças. Outro deputado que tentou a prefeitura, mas recebeu "não" nas urnas foi Wilson Santos, em Cuiabá. O tucano volta à Casa e não será mais líder do Governo Taques. Deseja sair um pouco do foco para diminuir o desgaste e a carga de rejeição. Esse trabalho de articulador do Executivo prosseguirá com Dilmar (DEM).