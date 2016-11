EP impõe condições para staff

Prestes a enfrentar o primeiro desafio da vida pública, de atuar como chefe do Executivo, o prefeito eleito Emanuel Pinheiro tem adotado até agora uma postura elogiável. Mesmo pressionado por cargos por caciques políticos, inclusive do seu PMDB, ele não está dando trégua. Resolveu escolher a dedo cada agente que integrará o time de secretários da Capital. O deputado estadual impôs duas condições básicas para eliminar quem deseja entrar no staff. Primeiro, quem tem pretensão de ser candidato em 2018 não será aceito como secretário municipal. Segundo, quem participou de governos passados também ficará de fora. Com isso, Emanuel exclui, de cara, todo secretariado do prefeito Mauro, fora aqueles que já fizeram parte de outras administrações, e, ainda joga um balde de água fria naqueles intencionados em usar estrutura de alguma pasta como trampolim ou para se autopromover eleitoralmente.