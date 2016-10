Equipe de transição e o controle

Em longa reunião nesta segunda com o secretariado, o prefeito cuiabano Mauro Mendes pediu empenho da equipe nestes últimos dias de mandato, de modo a organizar documentação e deixar toda a estrutura em ordem para o sucessor, cujo nome será conhecido na eleição de domingo, se Emanuel, se Wilson. E debateu a formação da equipe de transição. Dela fazem parte o ex-secretário municipal de Educação e vereador eleito Gilberto Figueiredo, que retornou ao Executivo como assessor direto do prefeito, o controlador-geral Wesley Bucco, o contador-geral Basílio Bezerra, a assessora do prefeito Rafaela Tocantins, a jornalista Karol Sanford e um procurador a ser indicado pelo procurador-geral do Município Rogério Gallo. Para ter segurança no equilíbrio das contas, Mauro contigenciou o orçamento. Desde janeiro deste ano, qualquer despesa e/ou pagamento só tem prosseguimento após chancela de um comitê financeiro. Tudo indica que, pela 1ª vez em Cuiabá, um gestor deixa as contas e a máquina em ordem para o sucessor.