Érico desgastado ajuda Getúlio

Em Primavera do Leste, 5ª economia no ranking estadual, o prefeito Érico Piana (foto) perdeu para ele próprio. No quarto mandato, ele optou por não tentar a reeleição após detectar alto índice de rejeição. E essa resistência ao seu governo ganhou tamanha proporção que respingou negativamente no seu candidato a prefeito, o peemedebista Paulo Berch. Mesmo com registro de candidatura indeferido, o ex-prefeito Getúlio Viana, político polêmico e nada simpático, teve mais votos que Paulo. O placar pró-Getúlio ficou em 19.057 a 10.636. Adversário ferrenho de Érico, Getúlio briga na Justiça para "descongelar" os votos, sair da lista de ficha suja e provocar nova eleição. Se não conseguir, o futuro presidente da Câmara assumirá o Executivo. Se de um lado, Érico carrega simpatia, simplicidade e boa articulação política, de outro permitiu pequenas falhas administrativas que foram se acumulando. Montou, por exemplo, um secretariado da época da 1ª gestão, dos anos 80, contrariando o próprio discurso por renovação. Atravessou o mandato sem conseguir colocar em funcionamento um mamógrafo, ainda numa caixa no almoxarifado da secretaria de Obras.