Escolha anula discurso de EP

Emanuel Pinheiro desmentiu a si próprio quando afirmou que não aproveitaria na equipe do primeiro escalão pessoas que integram ou fizeram parte da atual gestão e/ou que pretendem disputar as eleições de 2018. Pois nesta segunda, o prefeito diplomado de Cuiabá anunciou o velho amigo Antenor Figueiredo (foto) para a pasta de Mobilidade Urbana. Antenor foi secretário de Trânsito e Transporte Urbano na gestão Mauro Mendes entre 2013 e 2014, ou seja, participou da atual administração. No comunicado sobre a escolha, pelas redes sociais, Emanuel não fez qualquer referência ao fato de ter contrariado o próprio discurso. Pontuou apenas que Antenor, cujo nome tentou emplacar, sem êxito, como candidato a prefeito de Santo Antonio de Leverger, é filiado ao PMDB, mesmo partido do novo prefeito.