Escolhido para chefiar MPE-MT

O governador Pedro Taques, que reassumiu o Palácio Paiaguás nesta 2ª, após 11 dias de férias e viagem ao exterior, decidiu nomear o promotor Mauro Curvo (foto) para o cargo de procurador-geral de Justiça, em substituição a Paulo Prado. O mandato é de dois anos. O comunicado oficial sai até sexta (13). Como chefe do Executivo, Taques tem a prerrogativa de escolher qualquer integrante da lista tríplice para comandar o MPE-MT, independente da votação interna. E, assim como da 1ª vez, quando optou por Prado, mais votado e reconduzido na época à Procuradoria-Geral, agora repete com Mauro Curvo, que teve 140 votos na eleição do mês passado. O também promotor José Antonio Boges ficou em 2º, com 115. A procuradora Eliana Maranhão completou a tríplice, com 97 votos. Ana Luiza Peterlini, ex-secretária de Meio Ambiente do Governo Taques por 15 meses, foi a "lanterna" da disputa. Amargou o 4º lugar e ficou de fora.