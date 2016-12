Esforço pela lista tríplice do MPE

A promotora de Justiça Ana Luiza Peterlini, que atuou por 15 meses como secretária de Meio Ambiente do Governo Taques, disse a colegas do MPE que, se conseguir votação suficiente para compor a lista tríplice e, mesmo ficando em segundo ou terceiro lugar, aceitaria sem qualquer constrangimento uma possível nomeação pelo governador ao posto de Procuradora-Geral de Justiça do Estado. Já os outros três candidatos à chefia do MPE (José Antonio Borges, Mauro Curvo e Eliana Maranhão) adiantaram que só aceitarão o cargo se ficarem em 1º lugar das urnas do próximo dia 14, quando promotores e procuradores escolherão quem comandará o MPE-MT. A prerrogativa da escolha, a partir da tríplice, é do governador. Enquanto Ana Luiza propaga ter apoio do Palácio Paiaguás, os outros três são identificados como candidatos de Paulo Prado, prestes a concluir a 4ª gestão como chefe do MPE. O cargo ganha importância porque, além da voz de comando sobre uma instituição respeitada, o procurador-geral geralmente influencia na escolha dos 4 membros do Gaeco e do Naco, órgãos que vêm agindo de forma dura no combate à corrupção e a atos de improbidade.