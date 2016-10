Esperteza com santinho e multa

A esperteza e manobra eleitoral dos irmãos Ademar e Jajah Neves, em distribuir santinhos com nome de um e foto do outro, para tentar confundir o eleitor, pesou no bolso dos dois. A Justiça Eleitoral de Vázea Grande condenou tanto Ademar, vereador eleito, quanto Jajah, suplente e hoje atuando temporariamente como deputado estadual, ao pagamento de multa de R$ 50 mil cada. A Justiça entendeu que houve propaganda eleitoral irregular. No dia da eleição, foram jogados nos colégios eleitorais santinhos com nome, número e partido do candidato, mas com a fotografia de Jajah Neves, que é apresentador de TV e figura bastante popular. Para atrair votos, Ademar valeu-se da popularidade do irmão. Além da multa, ambos serão investigados em inquérito na PF. Ademar corre risco de ser cassado antes mesmo da posse, em 1º de janeiro.