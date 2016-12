Estadia em Brasília e o turismo

Emanuel Pinheiro permaneceu em Brasília por alguns dias. E só voltou a Cuiabá porque nesta quinta precisa participar da diplomação como prefeito, assim como o vice Niuam, os 25 vereadores e um grupo de suplentes. O peemedebista justifica que, nesta reta final do ano, é importante se movimentar na Capital Federal, com ajuda dos membros da bancada, para assegurar recursos com vistas a seu primeiro ano de mandato. Conta que foi no Ministério do Turismo, por exemplo, em companhia do senador Cidinho e dos federais Bezerra e Galli, foi bem recebido pelo ministro Marx Beltrão, que disponibilizou a equipe para acompanhar projetos que julga de interesse de Cuiabá nesse setor. Segundo o prefeito eleito, foram tratados da revitalização do Centro Histórico, do Mercado do Porto, da orla do São Gonçalo Beira Rio, do Carnaval 2017 e de outras demandas focadas nos 300 anos de Cuiabá.