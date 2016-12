"Esticando" feriados em etapas

As repartições públicas em todas instâncias de Poder praticamente param neste período do ano. Nas duas sextas-feiras seguidas, nesta (23) e no dia 30, os órgãos decretaram ponto facultativo. Na prática, os servidores públicos "emendam" o feriado de Natal, ficando 3 dias de folga, e também o Réveillon, com outros três dias. No caso do governo estadual, que detém estrutura com cerca de 100 mil servidores, o Decreto 369, assinado pelo governador Taques, enfatiza que apenas serviços essenciais de saúde e segurança pública estarão em funcionamento, seguindo escala de plantão. O Ganha Tempo funciona nesta sexta e também em 30 de dezembro em função de abrigar algumas empresas privadas, mas as unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) não vão abrir nestas datas. O governo estadual não decretou nenhum recesso ou férias coletivas neste ano, mas as secretarias possuem autonomia para definirem seus calendários de plantões nas semanas que antecedem o Natal e o Ano Novo.