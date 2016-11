"Estrela", ineficiência e 2 obras

O secretário José Roberto Stopa (Serviços Urbanos) se tornou espécie de "estrela" da administração Mauro Mendes. Ele seleciona quem atender. É criticado por menosprezar até colegas secretários. Só retorna aos recados do próprio prefeito. E muitos do staff chegam a comentar que a sorte de Cuiabá é que, com o fim do mandato de Mauro, daqui a 30 dias, Stopa também deixa a máquina municipal. Classificam-no de burocrata, ineficiente e afirmam que Stopa só tem conseguido espaço nas gestões municipais na Capital, foi assim com França e está sendo da mesma forma sob Mauro, por causa de indicação partidária (é filiado ao PV) e pela forte articulação de bastidores. Para se ter ideia, Stopa encontra dificuldades para tocar a gestão técnica das obras do Porto Cuiabá e Parque das Águas, em fase de conclusão, e isso tem deixado o prefeito preocupado, pois teme não conseguir inaugurá-las até 31 de dezembro.