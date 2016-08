Ex-deputado quer filho vereador

Após mais de 30 anos ocupando cargo eletivo, como de vereador e de deputado estadual e federal, Eliene Lima agora tenta emplacar o filho caçula, que leva o mesmo nome, como vereador em Cuiabá. Eliene Filho Bathista de Lima (foto) tem 21 anos e concorre pelo PHS. Ele aposta na tese da transferência de votos do pai, que está desgastado politicamente e não conseguiu se reeleger federal em 2014. Eliene Filho dificilmente será eleito. Precisa obter ao menos 1,8 mil votos. Concorre por uma Frente com 5 partidos nanicos: PRTB, PHS, PEN, PMN e PPS. A maior chance de êxito nas urnas desse bloco está com o já vereador Marcrean (PRTB). Eliene Filho hoje é cadeirante. Em 2010, foi atropelado. Ficou em coma e internado por 2 meses e passou por 4 cirurgias. O ex-deputado ocupa cargo de assessor do senador Wellington.