Ex-gari eleito em Santo Afonso

Joabe Almeida dos Santos, o Xiru, Índio Velho (PSDB), prefeito eleito de Santo Afonso, é um belo exemplo de superação na vida pública. Foi discriminado, humilhado e perseguido politicamente pelo prefeito Venceslau Botelho de Campos (PR), contra o qual disputou as eleições e deu o troco nas urnas. Índio Velho conta que, após dois mandatos de vereador, foi nomeado pelo prefeito como secretário de Obras em 2013. Saiu-se tão bem que passou a ser elogiado pela população e chamado de futuro prefeito. Venceslau não gostou e começou a persegui-lo. Rebaixou o "aliado" ao cargo de gari, que fez limpeza de entulhos em terrenos baldios. Dias depois foi exonerado. Ambos se reencontraram no pleito de 2 de outubro. Índio Velho se elegeu prefeito com 1.088 votos. Venceslau, que concorreu sub judice por ser considerado ficha suja, chegou a 963 votos.