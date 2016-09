Ex-petistas barrados no 1º turno

A considerar os números do Ibope, os ex-petistas Julier (foto) e Serys vão "morrer" abraçados no primeiro turno. Na sondagem estimulada do instituto, ambos figuram com apenas 6%, enquanto Wilson tem 18%, Emanuel atinge a 22% e o procurador Mauro lidera com 24%. De um lado, três estão "embolados". Por outro, Julier e Serys surgem bem atrás. Curiosamente, ambos vêm se estranhando, com troca de farpas, como se notou no 1º debate entre os candidatos, na TV Record Canal 10, no último dia 29. O ex-juiz federal e filiado hoje no PDT faz discurso com foco nos "pobres" e resgata a época de quando decretou a prisão do "comendador" Arcanjo para reforçar perfil de corajoso e de "linha dura". Serys, agora no PRB, diz ter "mãos limpas". Eles marcam posição, vão ajudar a empurrar a eleição para o 2º turno, mas dificilmente passarão de etapa.