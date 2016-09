Ex-prefeito apto em Chapada

Thelma de Oliveira jogou pesado para tentar tirar do caminho em Chapada dos Guimarães o principal concorrente Gilberto de Mello (foto). Mas não conseguiu. Em nome do PSDB, ela ingressou na Justiça com pedido de indeferimento do registro, alegando que o ex-prefeito teve conta rejeitada pela Câmara em 2008. Mas a juíza da 34ª Zona Eleitoral, Sílvia Renata, julgou extinto o processo e deferiu o pedido de registro de Gilberto, que tem respaldo de 11 partidos. Ex-primeira-dama do Estado e viúva de Dante, que morreu em 2006, Thelma disputa numa composição com 6 siglas. Explora exaustivamente na campanha a relação política com o governador Taques, também do PSDB. E age como se já estivesse eleita, mas a disputa está polarizada com Gilberto, que detém carisma e popularidade. Thelma transferiu recentemente o domicílio eleitoral de Cuiabá para Chapada com propósito de ser candidata. Também disputam a sucessão do prefeito Lisu os candidatos Sidnei Varanis (Rede) e Didi da Pousada (PTN).