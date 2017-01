Ex-prefeito reage a deputado

Mauro Mendes ficou uma fera com as declarações de Bezerra, segundo as quais "não se pode ficar só inaugurando parque, dando pão e circo às pessoas". Após citar várias obras, escolas e unidades de saúde, como o hospital São Benedito e UPAs inauguradas em sua gestão, o ex-prefeito afirmou que o cacique peemedebista não conhece e nem mora em Cuiabá. Acrescentou ainda que o deputado tem muito dinheiro e não sabe a importância do parque para as pessoas pobres. Mauro diz que deixou R$ 13 milhões em caixa e que entrega a administração muito melhor do que a recebeu naquele janeiro de 2013. Destaca que volta às atividades empresariais, segue no PSB e não vai comentar, por enquanto, sobre futuro político, com vistas às eleições de 2018.