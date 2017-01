Ex-prefeito sob investigação

O prefeito de Canabrava do Norte, João Cleiton (PSDB), determinou uma devassa na gestão do antecessor Valdez Viana Nunes, que saiu "queimado", principalmente por causa de embates políticos e jurídicos com o funcionalismo, que se manteve em greve por um longo período na administração passada. Uma portaria do novo prefeito instaura tomada de contas especial para apurar denúncias de que o ex-gestor teria feito pagamento de gratificações irregulares a servidores efetivos, comissionados e/ou contratados. Também pesa contra Valdez reclamação de que autorizou pagar verbas rescisórias em desacordo com a legislação. Uma comissão, presidida pelo servidor Idevaldo de Paula Farias, vai investigar o caso. Tem três meses para concluir os trabalhos.