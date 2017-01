Ex-prefeitos com foco em 2018

Eles exerceram entre um e cinco mandatos em cidades polos e estratégicas de MT e agora estão fora da vida pública. Mas tendem a encarar o teste das urnas já no próximo ano. São os casos de Pivetta (Lucas do Rio Verde), Percival (Rondonópolis), Rossato (Sorriso), Júnior Pitucha (Alto Garças), Mauro Mendes (Cuiabá) e Maia Neto (Alto Araguaia). Filiados ao PSB, Pivetta (foto) e Mauro alimentam sonho de candidaturas majoritárias, postos já encarados por eles. Em 2010, Mauro foi candidato a governador com o próprio Pivetta de vice. Ambos admitem, em privado, disputar Senado, quando serão abertas duas vagas, o governo e/ou até entrar como vice. Percival (PPS) vai se lançar a posto majoritário para, no final, concorrer a deputado estadual, cargo já ocupado por ele. Rossato, Pitucha e Maia são potenciais candidatos a estadual. Todos, no fundo, se tornaram políticos carreiristas. Não aguentam mais esperar quatro anos para disputar candidatura.