Ex-vereadores já empregados

Alguns ex-vereadores que foram derrotados nas urnas à reeleição e também a outros cargos eletivos já estão empregados no serviço público. Oseás Machado (PSC), que teve 2.174 votos e ficou na suplência, entrou no 2º escalão do prefeito Emanuel Pinheiro. Virou secretário-adjunto de Governo e Relações Institucionais de Cuiabá. Auxilia Nezinho, que responde pelo Governo e Comunicação, enquanto as duas pastas não se desmembrarem. Leonardo Oliveira (PSB), derrotado a vice-prefeito da chapa do tucano Wilson, foi contemplado com cargo de adjunto de Esportes, estrutura vinculada à pasta da Educação do governo estadual. Onofre Júnior, outro reprovado nas urnas pelo PSB, passa a coordenar o Procon estadual. Os postos que variam do 2º ao 4º escalão estão sendo preenchidos pelo prefeito da Capital por indicações políticas, partidárias e de amizade. Emanuel mandou lotar como assessor estratégico na secretaria de Governo e Comunicação nada menos que Hilton Coelho Pereira, o Hiltinho, ex-vereador e ex-vice-prefeito de Várzea Grande na gestão do cassado Walace.