Expectativa de disputar Senado

A reeleição da esposa-prefeita Lucimar, com quase 80% dos votos válidos em Várzea Grande, e o aumento da rede de apoios políticos em todas as regiões levaram Jayme Campos à empolgação sobre possibilidade de concorrer de novo ao Senado, cadeira já ocupada por ele de 2007 a 2014. Nesta semana, o ex-prefeito varzea-grandense e ex-governador recebeu vários telefonemas de lideranças incentivando-o a disputar cargo majoritário daqui a dois anos. São líderes de diferentes partidos. Jayme é um político carismático, de bom trânsito, conciliador e, para muitos, folclórico. E isso o ajuda nas adesões. Jaymistas acreditam que a reconquista do mandato da prefeita Lucimar com votação expressiva no 2º maior município de MT foi o carimbo do passaporte que o cacique do DEM precisava para planejar o voo da candidatura majoritária rumo a 2018.