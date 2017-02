Expectativa de reação a Pátio

Após o período de transição e de se colocar à disposição do sucessor Zé do Pátio (SD) nos últimos dias de gestão, o ex-prefeito rondonopolitano Percival Muniz (foto), do PPS, viajou ainda antes da posse dos eleitos para sua fazenda no Xingu. E lá continua até hoje. Não foi procurado por Pátio e nem fez questão de manter contato com o novo prefeito. Ambos mantêm relação política distanciada. Percival, que foi vereador, deputado federal e estadual, vice e prefeito por três mandatos, segue contando bois e seu contato é mais com a família e amigos. Da imprensa tem passado longe, mas deve falar quando retornar de sua reclusão na fazenda, após o Carnaval. Sabe-se que Percival está na bronca com Pátio, que tem escancarado publicamente os "pepinos" e até atos que considera ilegais herdados do antecessor.