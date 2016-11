Falhas e perda de base eleitoral

Dois deputados federais perderam base sólida nestas eleições, sendo eles Fábio Garcia (foto), em Cuiabá, e Adilton Sachetti, em Rondonópolis. Ambos são do PSB. Fábio apostava na reeleição de Mauro, que desistiu da recandidatura, e tentou, mesmo sem empolgação, empurrar o tucano Wilson ao Palácio Alencastro. Mas o vencedor foi o peemedebista Emanuel. Fabinho, então, fica sem apadinhados e outras estruturas na prefeitura. Terá de reconstruir sua base para a reeleição de 2018. O mesmo aconteceu com Sachetti na principal cidade do Sul do Estado. Tinha chance de vitória a prefeito, mas preferiu insistir na candidatura de Rogério Salles, provocando racha com o prefeito Percival. Por fim, ganhou o adversário Pátio. Sachetti, aos poucos, vai perdendo Rondonópolis como sua principal referência, ainda mais que passou a morar em Cuiabá. Sua reeleição daqui a dois anos está sob risco.