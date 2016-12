Falta de indício para investigar 2

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot (foto), considerou tão inconsistente a denúncia contra Taques e Leitão que descartou, de imediato, abrir investigação contra ambos. Colaborador da operação Rêmora, o empresário Giovani Guizardi declarou ao Gaeco que existia esquema de cobrança de propina de empresários para tocar obras na Seduc, então sob Permínio Pinto, que está preso, e que foram destinados depósitos bancários para contas que teriam como destinatários o deputado Leitão. E que parte da tal propina teria sido usado para pagar gráfica por serviços prestados à campanha do tucano em 2014. Sobre Taques, outro empresário (Alan Malouf) afirmou que R$ 10 milhões teriam entrado como caixa 2 na campanha vitoriosa de Taques ao governo, também em 2014. Ao analisar os fatos, que foram remetidos a Brasília pelo fato de Leitão e Taques possuírem foro provilegiado, o chefe do MPF nada constatou de concreto. Entende que não se pode abrir investigação baseada apenas em mera citação do empresário, sem qualquer indício ou prova.