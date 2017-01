Farra de verba em Campo Verde

Fábio Schroeter (foto) começou o 2º mandato criando verba indenizatória a ele próprio de R$ 7,8 mil, fora o salário de quase R$ 20 mil. Promulgou a lei, que teve aprovação dos vereadores, nesta 2ª, no 1º dia útil de 2017. O prefeito do PSB, que bateu Cesinha (PP) nas urnas com 697 votos a mais, alega que essa verba extra é para compensar o não recebimento de diárias dentro do Estado. Os secretários e o chefe de Gabinete também vão embolsar a indenizatória, tocando R$ 3,9 mil de reembolso a cada. E a farra da verba indenizatória também se estende aos vereadores campo-verdenses, que vão ter direito a R$ 5 mil. No caso do presidente do Legislativo, o montante é de R$ 6 mil. E podem receber essa indenizatória, conforme a Lei 2.240, até quando estiverem de recesso parlamentar. Tem mais: o benefício chega ainda ao bolso de quem ocupa cargos na Câmara de procurador Legislativo, de técnico contábil e/ou de contador e de controlador interno.