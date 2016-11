Fávaro em sintonia com Taques

Os rumores que o vice Carlos Fávaro articula candidatura ao Governo do Estado em 2018, inclusive com apoio do ministro da Agricultura Blairo Maggi e do agronegócio, não são levados a sério nos corredores do Paiaguás. Isso porque o vice, que também preside o PSD-MT, está atuando em total sintonia com o governador Taques e seu grupo político. Nesta semana, Fávaro fez a interlocução com as cinco entidades do setor agro que já declararam apoio a reforma tributária, considerada prioridade pelo Executivo e que deve ser enviada para AL na semana que vem. Aos que insistem em instigá-lo a se posicionar sobre a sucessão de Taques, Fávaro tem repetido que discutirá eleições somente no ano eleitoral e priorizando a unidade do grupo.