Favoritismo em Barra do Garças

Pesquisa KGM, divulgada pelo site Hipernotícias, aponta favoritismo do prefeito peemedebista Beto Farias (foto), que busca a reeleição em Barra do Garças. Na sondagem estimulada, ele aparece com 48,8% das intenções de voto, enquanto Sandro Saggin (DEM) pontua com apenas 11,3%. O candidato petista Odorico Ferreira, o professor Kiko, figura com 6,8%. Indecisos somam 6,8%. Na espontânea, Beto tem 27,2%; Saggin, 5,7%; e Kiko, 1,5%. Nos votos válidos, o prefeito obtém 73%; Saggin, 16,9%; e Kiko, 10,1%. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 5%. A amostragem, registrada no TSE sob número MT 04029/2016, foi feita entre 25 e 27 deste mês - clique aqui e confira.