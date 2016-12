Federais veem traição de Leitão

Os deputados da bancada federal mato-grossense estão na bronca com o colega Nilson Leitão. O tucano foi espécie de maior incentivador do pacote de medidas anticorrupção que incluiu previsão de punir por crime de abuso de autoridade magistrados, procuradores e promotores de Justiça. Mas, para surpresa geral, Leitão foi o único dos 8 que votou contra. E os parlamentares só ficaram sabendo dessa "trairagem" do deputado do PSDB no dia seguinte. Enquanto Leitão passou a receber elogios de autoridades judiciais, inclusive do juiz federal Sérgio Moro, seus colegas na Câmara se mostram revoltados com tal postura, principalmente Ezequiel (foto), do PP, e Fábio Garcia (PSB). Os demais federais de MT são Bezerra e Valtenir (ambos do PMDB), Ságuas (PT), Sachetti (PSB) e Victório Galli (PSC).