Feriadão em todos os Poderes

Todos os Poderes e órgãos vinculados em MT mudaram a data do feriado em comemoração ao Dia do Servidor Público, oficialmente comemorado neste 28 de outubro. O Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia e Governo transferiram o feriado de sexta para segunda (31). Desta maneira, praticamente todos os mais de 100 mil servidores do Estado, independente da instituição, irão ter feriado prolongado de praticamente uma semana, já que em 2 de novembro (quarta) é feriado nacional em razão do Dia de Finados e todas essas instituições também decretaram ponto facultativo na terça , 1º de novembro. O funcionalismo, de modo geral, retorno ao trabalho na quinta, 3 de novembro.