Ficha suja e feriadão em Calinda

Em Carlinda, no Nortão, o prefeito Geraldo Ribeiro (foto), do PSDB, insiste no projeto de reeleição, mesmo considerado ficha suja. Apesar do esforço jurídico, dificilmente seguirá candidato. Ele está na lista do TCU. Teve contas julgadas irregulares por má aplicação de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde. Ribeiro, que só conseguiu atrair o PRB na aliança com o seu partido, tem como única adversária nas urnas a agricultora Carmen Martines, do DEM. E, com intenção de cair nas graças dos servidores públicos, o prefeito resolveu baixar uma portaria, "esticando" o feriado desta 4ª, dia da Independência do Brasil. Suspendeu expediente na prefeitura na quinta e sexta. Com isso, serão cinco dias seguidos de folga para o funcionalismo. E, assim, com práticas populistas e jurando não ser ficha suja, Geraldo Ribeiro sonha com novo mandato.