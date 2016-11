Fim de longo ciclo em Poxoréu

Candidato a prefeito pela 1ª vez, o empresário pedetista e piloto agrícola Nelson Paim (foto) conseguiu romper um ciclo de 30 anos de poder do PMDB e depois do PSD em Poxoréu. Incentivado pelo deputado Zeca Viana, presidente do PDT-MT e morador da vizinha Primavera do Leste, Paim venceu as eleições com chapa pura. Seu vice é o advogado Marlon de Moraes, também da legenda pedetista. Paim conquistou a cadeira de prefeito com 3.192 votos (44,7%) com discurso duro de contenção de gastos, contrapondo práticas assistencialistas e de "inchaço" da máquina das últimas três décadas no município que já foi destaque nacional na produção de ouro e diamantes e que já deteve uma das maiores densidades demográficas, com 25 mil km2, até ser desmembrado de Cuiabá, ficando com 6.907 km2. O prefeito eleito desbancou grupos dos peemedebistas e ex-prefeitos Ronan Rocha e Tonho do Menino Velho e também da família Rocha, desde o ex-prefeito Joaquim Nunes Rocha, da velha UDN, até o casal Lindberg e Jane Lopes Rocha, ex-prefeito e prefeita, respectivamente.