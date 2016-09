Fim do horário eleitoral e debate

Esta quinta (29) marca encerramento tanto do prazo para realização de debates quanto do horário eleitoral no rádio e na TV. À noite, a TVCA (Rede Globo) promove o último debate entre os candidatos à sucessão em Cuiabá. Esta foi a 1ª vez que os concorrentes a prefeito e a vereador encararam um pleito mais curto, com 35 dias, ante 45 de propaganda, e também com 20 minutos a menos, diferente das campanhas passadas, quando tinham direito a 30 minutos diários em dois blocos. Os que tentam cadeira de vereador só tiveram à disposição inserções. Em Cuiabá, há expectativa é de haver segundo turno. E três estão no páreo: Emanuel (PMDB), Procurador Mauro (Psol) e Wilson (PSDB). Enquanto outros 140 municípios mato-grossenses vão conhecer seus prefeitos e vereadores no domingo, Cuiabá terá de esperar até 28 de outubro para eleger aquele que sucederá o prefeito Mauro Mendes.