Financeiro da AL vai com Pátio

O deputado Nininho indicou e o prefeito eleito de Rondonópolis Zé do Pátio acatou para ter no comando da pasta de Finanças, a partir do próximo ano, Tscharles Franciel Tschá (foto). Trata-se do braço financeiro de Nininho desde quando este foi prefeito de Itiquira. Tscharles foi chefe de Gabinete e secretário de Finanças da gestão Nininho. Depois, acompanhou o parlamentar à AL, inicialmente no gabinete e, depois como secretário de finanças do Legislativo mato-grossense, que recebe R$ 34,3 milhões mensais de duodécimo. Tscharles é um profissional discreto, de extrema confiança de Nininho e tem mostrado competência na AL. Sua possível entrada no 1º escalão de Pátio faz parte de um acordo político entre o prefeito eleito e o deputado, atraindo o PSD à base aliada.