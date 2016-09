Folha dos servidores sobe 15%

A folha de pagamento dos servidores do Estado aumentou 15% no 1º semestre deste ano. No mesmo período, a Sefaz aferiu aumento de 3% do IMS e diminuição de repasses federais. O secretário Seneri Paludo (Fazenda) diz que o governo estadual cumpriu com as leis de carreira dos servidores efetivos, mesmo adotando medidas para o Executivo se enquadrar nos limites de gastos com pessoal previstos na lei fiscal. Seneri lembra, por exemplo, o aumento de 7% aos professores e demais profissionais da Educação e que até o fim do ano somará R$ 71,1 milhões. Os servidores da Polícia Civil tiveram salários elevados em 10% desde fevereiro, com impacto de R$ 45,9 milhões até dezembro.