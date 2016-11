Fonte luminosa retida em porto

A 30 dias da inauguração do parque das Águas e a 42 de concluir o mandato, o prefeito cuiabano Mauro Mendes, que retorna de licença nesta segunda (21), passa a enfrentar um dilema. Corre risco de, mesmo com a obra em fase final, não conseguir entregá-la até 31 de dezembro. É que os equipamentos da chamada fonte luminosa e musical, adquiridos na China por R$ 3 milhões, estão "encalhados" no porto de Santos desde o último dia 5 por causa da greve dos auditores fiscais da Receita Federal, o que impede o desembaraço. Desde setembro, os auditores estão adotando uma operação padrão em todas as aduanas e só liberam cargas especiais. A previsão de Mauro é de inaugurar o parque das Águas até 20 de dezembro. Secretários e parlamentares estão se mobilizando para tentar liberar os equipamentos, que vão proporcionar atração no parque, com sincronia entre jatos de água de 60 metros de altura e projeção de imagens sob ritmo musical.