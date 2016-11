Fonte para o parque das Águas

Uma fonte luminosa e outros equipamentos, comprados na China pela Prefeitura de Cuiabá, ao custo de R$ 3 milhões, chegaram ao porto de Santos. Os containers estão sendo desembarcados para o transporte à capital mato-grossense. Vão fazer parte da estrutura do parque das Águas, na Lagoa Paiaguás, ao lado da Assembleia Legislativa. O prefeito Mauro disse que vai inaugurar a obra, orçada em R$ 12 milhões de recursos próprios, entre 15 e 20 de dezembro, a menos de duas semanas para conclusão do mandato. Entusiasmado, o prefeito assegura que o parque das Águas será um dos mais bonitos do país e único com "show das águas" com vários tipos de fontes e com duas apresentações diárias. No entorno da lagoa, estão sendo feito trabalho de arborização e jardinagem, pista de caminhada de 1,6 mil metros e ciclovia e estrutura para três restaurantes.