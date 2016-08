Formato ilegal na TV em Sorriso

A coligação do prefeito Dilceu Rossato (PSB), que busca a reeleição em Sorriso, está usando de trucagem de mídia proibido no horário eleitoral. Explora na TV formato de programas de rádio e responde a perguntas de "eleitores" como se tivesse falando ao vivo. Isso fere a legislação eleitoral. A chapa de oposição, encabeçada pelo candidato Ari Lafin (PSDB), acionou Rossato na Justiça. E o juiz Jacob Sauer, da 43ª Zona Eleitoral, determinou que o prefeito pare de usar tais truques, sob pena de pagar multa diária de R$ 20 mil. O magistrado entende que houve excesso na produção da propaganda eleitoral que ficou igual a de rádio, com participação de apresentadores e suposta “ouvinte” e com imagens gráficas que não são reais. Se a propaganda eleitoral é produzida antecipadamente, logo a coligação de Rossato recorreu à falsa participação “ao vivo”, como se fosse algo espontâneo.