Francis livre com Adriano fraco

Mesmo com pecha de arrogante, sem traquejo político e nem carisma, o prefeito Francis (PSDB) caminha a passos largos rumo à reeleição em Cáceres. Tem a seu favor a força da máquina, o carimbo de bom gestor e alguns feitos administrativos. E a vantagem se reforça por ter um concorrente considerado fraco eleitoralmente. O professor Adriano Silva (foto), ex-reitor da Unemat e deputado temporário em substituição a Oscar Bezerra, é o principal adversário do prefeito. Ele toca uma campanha sob muitas dificuldades, principalmente financeira. Para piorar, o apoio público do ex-prefeito Túlio Fontes, do mesmo PSB, ainda está no campo da promessa. Aliás, fontes revelam que Túlio estaria fazendo campanha para Francis, assim como o ex-adversário do prefeito, deputado Leonardo (PSD). Em Cáceres, pouco se fala na candidata da enfermeira Janaína (SD). Ela entrou no lugar do marido Félix, que teve registro indeferido. E Janaína também deve ser barrada porque não se desincompatibilizou do cargo de servidora dentro do prazo legal.