Freio em contratos da era Mauro

Aos poucos, obras e ações propagadas como grandes feitos da gestão Mauro, especialmente com intenção de reduzir despesas da Prefeitura de Cuiabá, vão sendo reconsideradas por causa de condução equivocada. O ex-prefeito queria, por tudo, fazer PPP da iluminação, um negócio de R$ 712 milhões a ser concedido a empresas privadas por 30 anos. Descobriu-se, depois, sob interferência do TCE-MT, indícios de prejuízo ao erário, além de violação ao chamado ordenamento jurídico. O contrato, então, foi suspenso. Sob Mauro, que concluiu o mandato em dezembro passado, os serviços de saneamento, outra "mina" de dinheiro, foram repassados à RK Partners, após decretar intervenção na CAB Cuiabá. E a Arsec, que regula e fiscaliza os serviços, simplesmente indicou o diretor operacional da tal concessinária, ex-secretário Marcelo Padeiro, para ser interventor. Na prática, seria a raposa cuidando do galinheiro. Devido à suspeita de submissão, o novo prefeito Emanuel mandou fazer inspeção nos contratos da CAB. Enfim, nota-se que dois contratos milionários, o da iluminação e do saneamento, foram encaminhados às pressas pelo ex, mas não estão encontrando "guarita" no atual.