Freio na licitação do transporte

Mesmo tendo prometido na campanha, se eleito, realizar licitação no transporte coletivo da Capital e descido o porrete na precariedade do sistema, o prefeito Emanuel (foto) dificilmente conseguirá concretizar esse pleito. Começa a recuar. É que, se romper contrato com as empresas Integração, Norte Sul e Pantanal, que exploram a concessão hoje com 400 ônibus, o município terá de pagar indenização milionária, mesmo sendo de 2004 o contrato que regula o setor. Nestes 13 anos, da gestão França para cá, o contrato foi prorrogado duas vezes, a última sob Galindo. O sucessor Mauro Mendes chegou a anunciar que, em seis meses, abriria o certame. Mas fechou o mandato sem concluir a licitação. Emanuel adotou estratégia parecida. Suspendeu por 4 meses o trâmite licitatório para fazer estudos. A MTU, que representa os empresários do setor, não quer confusão com o prefeito. Prefere dizer que não se fala em valores de multas em caso de anulação do contrato. Mas, se isso ocorrer, deverá ser feita perícia para apurar possíveis prejuízos que as empresas terão já que a última renovação do contrato, feita em 2012, se deu porque foi comprovado desiquilibrio econômico financeiro no transporte coletivo.