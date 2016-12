Funcionalismo recebe nesta 5ª

O governo estadual começou a pagar os quase 100 mil servidores nesta quinta, com previsão de equacionar toda a folha de novembro nesta sexta. A antecipação se dá porque o dia 10, quando oficialmente cai o pagamento, será sábado. O Executivo assegura que não vai haver escalonamento no pagamento do salário de dezembro, que será creditado em 10 de janeiro. O governador Taques enfatiza que poderá rever esse cronograma e não descarta voltar a antecipar a folha no próximo ano. Tal medida dependerá do comportamento do fluxo de caixa resultante da diferença entre a receita e despesa. O 13º salário dos efetivos que fazem aniversário em novembro e dezembro será pago em 20 de dezembro, assim como também todos servidores exclusivamente comissionados. Acompanhamento diário do fluxo financeiro continua sendo feito pelo novo secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira, e pelo governador.