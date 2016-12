Furo de caixa em restos a pagar

O Governo Taques luta desesperado para fechar as contas. Adotou uma série de medidas austeras de contenção de gastos e aposta nas reformas administrativa e tributária para avançar rumo ao equilíbrio de receitas e despesas. Mesmo com elevação da arrecadação em cerca de 5%, ainda se constata "furo" de caixa, identificado em "restos a pagar". De pendências "herdadas" da gestão Silval, a atual administração já pagou cerca de R$ 670 milhões nestes dois anos. E, para tampar o buraco, volta e meia remaneja orçamento de pastas e órgãos até a Sefaz fechar os números. Boa tarde de restos a pagar tem assinatura do ex-secretário Paulo Brustolin (foto), que foi substituído por Seneri Paludo, que fica na Fazenda só até o final deste mês.