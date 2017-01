"Furo" sobre a morte de ministro

O senador mato-grossense José Medeiros (PSD) quis antecipar uma notícia, com postagem no Twitter, e acabou arrumando confusão e alvoroço. Ele escreveu, pouco antes de se tornar pública a tragédia da morte num acidente aéreo do ministro Teori Zavascki, que “uma bomba de forte impacto no Brasil, envolvendo STF”, seria noticiada em breve. Foi o bastante para que alguns internautas insinuassem que o senador soube anteriormente da morte do ministro. Medeiros explicou depois que estava numa reunião com Michel Temer, pouco antes das 16h desta quinta, quando o presidente recebeu um telefonema com a confirmação de que Teori estava no avião que havia caído. Em seguida, resolveu fazer a postagem.