Gazeta Dados traz 58% a 41%

Dois dias após o Ibope anunciar frente ampla de Emanuel (61% a 39% - 22 pontos de frente) sobre Wilson, o Gazeta Dados confirma que, de fato, o peemedebista sai eleito prefeito de Cuiabá das urnas deste domingo com 58,54% das intenções de voto, enquanto o candidato tucano aparece com 41,46%. Pelo instituto, cujos números são divulgados pelo jornal A Gazeta, a dianteira pró-Emanuel é de 17 pontos. Pelo Ibope, as intenções de voto se mantiveram inalteradas dos últimos 15 dias, apesar do bombardeio de denúncias e ataques disparados principalmente por Wilson. Já o Gazeta Dados mostrava, na sondagem feita entre 14 e 16 de outubro, que Emanuel estava com 57,14% de votos válidos e agora detém 58,54%, oscilação de 1,4 ponto percentual. No caso de Wilson, saiu de 42,86% para 41,46, puxando para baixo 1,4 ponto. Esta última amostragem foi realizada entre esta sexta e sábado. Está registrada no TRE-MT, sob protocolo MT-03694/2016.