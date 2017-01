Generosidade com empreiteira

O novo secretário de Ordem Pública de Cuiabá, coronel PM da reserva e evangelista da Assembleia de Deus, Leovaldo Salles, agiu com extrema camaradagem com a construtora São Benedito, dos Maluf. Por causa de uma obra tocada no Jardim Cuiabá, a empreiteira recorreu à prefeitura para abrir uma verdadeira cratera, de fora a fora na avenida das Flores, de modo a levar tubulação ao empreendimento. Nesse caso, a empresa tem a obrigação de reconstruir o asfalto, o que não foi feito. O buraco não foi tampado como deveria, causando transtornos a motoristas e pedestres e revolta aos moradores da região. Eis que Salles entra em ação. E só mandou aplicar R$ 800 reais em multa. Depois que o Rdnews tornou público o serviço mal feito, a São Benedito reconstruiu a via. Só falta agora Salles mandar anular a punição pecuniária já aplicada.