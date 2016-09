Gestão austera e boa imagem

Guilherme Maluf (foto) disse nesta 5ª que, enquanto presidente da Assembleia, tem conseguido resgastar a imagem do Legislativo, que estava desgastada. Aponta o que chama de avanços, seja no âmbito administrativo, com controle de gastos e da folha de pessoal, seja na atuação parlamentar e na aproximação com a sociedade. Destaca que, nesta sua gestão de dois anos que se prolonga até janeiro, foram abertas 5 CPIs, o que mostra independência e autonomia da Casa e dos parlamentares, trabalho itinerante, com sessões às cidades polos e debates acirrados, como foi a polêmica negociação acerca do RGA dos servidores estaduais. Maluf deixa a presidência para ser ordenador de despesas da próxima Mesa.