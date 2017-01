Gestão Taques na infraestrutura

Pedro Taques registra feitos e números interessantes que podem ser comemorados nesta metade do mandato. Apesar do impacto da crise financeira, que exigiu medidas duras de ajustes das contas públicas, e do "bombardeio" de críticas pelo travamento de algumas ações, ocorreram avanços interessantes. Na área de infraestrutura, por exemplo, o governo tucano concluiu 1.430 km de asfalto em rodovias estaduais, incluindo obras de construção e reconstrução. São dados oficiais do Pró-Estradas, programa tocado pela pasta de Infraestrutura e Logística, sob Marcelo Duarte (foto), e lançado em 2015 pelo governador. Dos quase 1,5 mil km, 712 km são de construção de novas rodovias e os outros 718 km de reconstrução do antigo pavimento deteriorado. Os resultados superam os obtidos por toda gestão Silval, quando foram feitos 886 km de asfalto. O Estado concluiu 2016 com 6.697 km de malha pavimentada e a maioria recebeu obras de recuperação. MT possui também outros 23,3 mil km de rodovias estaduais que se encontram sem asfalto.